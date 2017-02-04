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Московская жизнь
У Москвы появится Генплан
Единый Генеральный план как старой, так и новой территории Москвы планируется утвердить в ближайшие месяцы."
«Фактически завершается работа по Генеральному плану
Москвы.
В прошлом году прошел целый ряд публичных слушаний, на которых жители высказали свои замечания и пожелания или поддержали планы развития территорий», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что Генплан Москвы, а также правила землепользования и застройки (ПЗЗ) должны утвердить до 1 июля 2017 года.
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