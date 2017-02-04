Московская жизнь
Купить билет быстро
На станциях столичного метро к чемпионату мира по футболу 2018 года установят 600 новых автоматов по продаже билетов."
В столичном метро установят 600 новых билетных автоматов с
расширенным функционалом – в них пассажиры смогут приобрести «Тройку» и
записать на нее любые виды билетов, а также купить проездные «ТАТ», «90 минут»
и «Единый» на разные сроки действия. Планируется, что автоматы смогут общаться
с пассажирами на нескольких языках. Новые терминалы должны установить в
вестибюлях всех станций метро к чемпионату мира по футболу
2018 года.
На станциях метро установят как минимум по одному новому
автомату, на некоторых станциях автоматов будет больше.
Это, например, пересадочные станции на Кольцевую линию и МЦК, привокзальные и те станции, что находятся у стадионов и туристических объектов: «Спортивная», «Спартак», «Комсомольская», «Павелецкая», «Белорусская», «Парк Победы», «Киевская», «Охотный Ряд», «Арбатская».
Новые автоматы с расширенным функционалом станут, по сути, полноценным дополнительным кассовым окном. При этом сокращать число кассиров не планируется. Оплатить билет в автомате можно будет как наличными, так и при помощи банковской карты.
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