Если в 2015 году в центры обратилось около 21,3 миллиона человек, то в прошлом – уже 22,7 миллиона! И это не случайно: в столичных «Моих документах» все быстро, удобно и комфортно. А главное, здесь ценят время каждого посетителя.



Напомним, в 2016 году центры госуслуг появились в каждом районе столицы. Не остались без внимания и новые округа. В ТиНАО работают два крупных центра в Московском и Троицке. А в дополнение к ним – пункты приема документов для получения госуслуг во всех поселениях Новой Москвы.



Сейчас в центрах можно получить более 170 важных услуг. Много новых полезных сервисов позволяют экономить время посетителей. Во всех центрах госуслуг специалисты в любой день недели с 8:00 до 20:00 вместо сотрудников ЗАГСов зарегистрируют рождение, смерть, установят отцовство, помогут оформить «одним пакетом» документы на новорожденного, для многодетных семей, при смене фамилии или при вступлении в права наследства, а также пенсию.



С 1 февраля сотрудники всех центров госуслуг выдают готовые российские и заграничные паспорта на 5 лет. А в 10 центрах «Мои документы» теперь можно оформить водительские права.



«Благодаря электронному взаимодействию жителям для получения услуг требуется минимальный пакет документов, как правило, достаточно лишь паспорта.



Все остальное специалисты запрашивают сами, избавляя посетителей от повторных обращений и походов за справками. Сотрудники центров госуслуг – адвокаты москвичей. Благодаря нашим центрам посетитель больше не остается один на один с чиновником. Мы стоим на страже интересов горожан. Специалисты наших центров контролируют сроки подготовки документов, чтобы все бумаги ведомства оформляли вовремя», – прокомментировали в руководстве столичных центров «Мои документы».

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