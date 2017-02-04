ПРАЗДНИК НЕДЕЛИ

Ко Дню святого Валентина в Парке ремесел подготовили праздничную программу для влюбленных: в ювелирной школе Art Clay Russia, в «Доме ремесел» и на мануфактуре «Дымов Керамика» пройдет множество праздничных мастер-классов, где можно будет создать украшения из серебра, парные кружки и чаши Раку, керамические валентинки или броши в виде сердца.



12 февраля в ювелирной школе Art Clay Russia пройдет серия мастер-классов, где пары смогут сделать кулоны в виде сердец с отпечатками пальцев или с камнями из чистого серебра 999-й пробы (стоимость — 1200 р./чел., запись по тел.: +7 (926) 631-97-93).

В творческой мастерской Ольги Батуриной в «Доме ремесел» 11 февраля вместе с Ольгой Кузнецовой можно будет вышить брошь в виде сердца, которая станет приятным подарком любимому человеку (стоимость — 3000 р., запись по эл. почте: olalelakuznetsova@gmail.com).

На мануфактуре «Дымов Керамика» также готовятся ко Дню святого Валентина. 5 и 10 февраля здесь будут делать валентинки из белой глины, на которых можно будет написать признания и пожелания любимому человеку (стоимость — 2000 р.), 11 февраля влюбленные вылепят парные кружки (стоимость — 2500 р.), 12 февраля — парные чаши Раку (стоимость — 2500 р.), а 14 февраля, в День Святого Валентина, вместе с любимым человеком можно будет создать, например, кружку, вазу или тарелку на гончарном круге (стоимость — 3500 р., запись по тел.: +7 (985) 419-89-03).

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