РАЗОБЛАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

«У нас стоят камеры на прямых участках дороги, например на Бульварном кольце. Там есть стационарные камеры, которые считывают номера в режиме реального времени. Когда он подъезжает, мы видим настоящий номер, потом, когда он уезжает, мы снова видим номер. Два снимка склеиваются, и мы наказываем таких водителей», – пояснил глава Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Ранее в Москве появились мошенники, продающие «номера-магниты», которые крепятся поверх настоящих автомобильных номеров и якобы помогают избежать штрафа за неоплату парковки.

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