ЦИФРА НЕДЕЛИ

На 1 января 2017 года в Москве действовало 255,5 тысячи индивидуальных предпринимателей – это б олее чем на 22 тысячи или 9, 6 % больше, чем по итогам 2015 года. Столица продолжает лидировать среди всех регионов страны по числу действующих индивидуальных предпринимателей: в Москве раб отает каждый седьмой ИП России.

Аналитики подчеркивают, что индивидуальное предпринимательство в 2016 году увеличило свою популярность среди тех, кто только начинает путь в бизнесе.



Всего за прошлый год в Москве создано 50,4 тысячи новых ИП, что на 6, 7 тысяч больше, чем в 2015 году.

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