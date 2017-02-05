Если в 2014 году средний чек составлял 700 рублей, то в 2016-м — уже 500 рублей. Столичные власти эту тенденцию связывают с увеличением конкуренции и легализацией рынка такси.



Очевидно также, что такси стали востребованнее из-за расширения платной парковки – иногда москвичам дешевле вызвать такси, чем ехать на своей

машине, тратить бензин, а потом еще и платить за парковку.



Впрочем, власти утверждают, что в последнее время и пользоваться сервисами такси стало удобнее.



«Рост конкуренции, а также новые способы заказа через мобильные приложения позволили перевозчикам снизить цены и сделали такси одним из популярных способов передвижения по городу. Цена поездки по столице с 2014 года продолжает снижаться. Тогда горожане в среднем платили 700 рублей, в 2015-м — 650 рублей, а в прошлом году средний чек составил 500 рублей», – сказал руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

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