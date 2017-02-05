Московская жизнь
Метро идет далеко на север
Одобрен проект планировки нового участка Люблинско-Дмитровской ветки метро – после «Селигерской», которую планируют открыть в этом году, метро пойдет дальше на север, до платформы «Лианозово»."
После открытия «Селигерской» строители приступят к прокладке
тоннелей и сооружению станций следующего участка «салатовой» ветки. Проект
планировки предусматривает продление Люблинско-Дмитровской линии метро до
платформы «Лианозово» Савеловского направления МЖД.
Протяженность нового участка составит порядка 3,1 км с двумя станциями: «Улица 800-летия Москвы» и «Дмитровское шоссе». Продление Люблинско-Дмитровской линии метро позволит значительно упростить жизнь горожан из районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, которые сейчас тратят около часа, чтобы в час-пик добраться до метро.
Всего в зоне проектируемого участка метро проживают порядка 170 тыс. человек.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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