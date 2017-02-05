«Мы получили практически все окончательные согласования с органами полиции, со специальными службами. Автобус будет по Новому Арбату иметь возможность проехать прямо. Мы уйдем с большей частью автобусов со Знаменки на выделенную полосу в противоположном движении, она уже начерчена. Мы в ближайшее время доставим инфраструктуру, знаки, проведем ряд работ, в ближайшие несколько месяцев запустим», – сказал руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

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