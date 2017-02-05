Софья Новикова, молодая мама, стала 1,5-миллионным участником проекта. 1,5-миллионного участника ждет подарок: два билета на пять любых мероприятий из афиши «Активного гражданина». Среди них – генеральная репетиция Парада Победы, День города на Красной Площади, спектакли городских театров, спортивные соревнования, елка мэра Москвы и многое другое.

Каждую неделю в проекте «Активный гражданин» регистрируются тысячи новых участников. С момента запуска в 2014 году в проекте «Активный гражданин» проведено уже более 2,1 тысяч голосований и реализовано более 1,23 тысячи решений горожан. Менее чем за три года было собрано и обработано более 64 миллионов мнений по городским вопросам. В настоящее время в проекте проходит 10 общегородских и 192 территориальных голосования.

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