В 1907 году группой большевиков, в которую входил Камо, из Тифлисского банка было захвачено более 250 тысяч рублей для революционных целей. Однако деньги были в крупных купюрах, номера которых были заранее переписаны банковскими служащими, и эти купюры на территории России обменять не удалось. Камо выехал в Европу и поселился в Берлине по фальшивому паспорту под видом коммивояжёра – торговца часами, редставителя одной из швейцарских фирм.

В Германии он приобрел 50 маузеров со 150 патронами к каждому стволу для дальнейшей переправки в Россию. Однако по доносу провокатора немецкая полиция провела обыск на его берлинской квартире: было найдено оружие и чемодан, заполненный взрывчаткой.

Среди изъятого было некоторое количество карманных часов разного типа, якобы предназначенных для продажи. Желая избежать выдачи российской полиции, Камо полтора года в германской тюрьме симулировал буйное помешательство. Он делал это так искусно, что врачи поверили ему и дали заключение, что Камо – сумасшедший. Как душевно-больной он был выдан России и помещен в больницу, откуда сбежал.

В Музее современной истории России хранятся четыре экземпляра часов Камо, изъятых при его аресте берлинской полицией. На фотографии – карманные механические часы фирмы DOXA (Швейцария) в декоративном исполнении, изготовленные в 1906 г.



Старший научный сотрудник Музея современной истории России Алексей Остроухов

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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