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Карьера

Оттепель

Оттепель

05 февраля 2017г., 01:00

Третьяковская галерея на Крымском валу С 16 февраля

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ТЕАТР

Масштабный культурологический выставочный проект, посвященный периоду отечественной истории, традиционно называемому эпохой оттепели. Цель выставки – показать не только достижения, но и проблемы, конфликты той эпохи. Экспозиция включает произведения художников, скульпторов, режиссеров, ставших свидетелями и проводниками решительных изменений в важнейших сферах жизни советского человека.

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