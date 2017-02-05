ТЕАТР

Масштабный культурологический выставочный проект, посвященный периоду отечественной истории, традиционно называемому эпохой оттепели. Цель выставки – показать не только достижения, но и проблемы, конфликты той эпохи. Экспозиция включает произведения художников, скульпторов, режиссеров, ставших свидетелями и проводниками решительных изменений в важнейших сферах жизни советского человека.

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