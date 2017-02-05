Афиша/Досуг

ВЫСТАВКИ

«Девять дней одного года» – один из самых известных фильмов Михаила Ромма, история двух физиков, влюбленных в одну девушку. Это сложный разговор о цене научных открытий и смысле самопожертвования, о том, как упорство в работе и готовность идти до конца ради своей идеи приводят к краху в личной жизни, а в первую очередь – о человеческом героизме.

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