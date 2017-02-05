Будем здоровы

Простуда без осложнений Наиболее часто простудные заболевания вызываются вирусами. С большинством вирусов человеческий организм научился справляться самостоятельно. Поэтому различные ОРВИ протекают довольно легко и заканчиваются в пределах 5 дней. Но если на вирусное заболевание наслаивается бактериальная инфекция, то возникают осложнения. И тогда температура не падает на 3 или 5 день, больной чувствует возрастающую слабость и отказывается от еды. Как сделать так, чтобы простуда прошла легко, а осложнения миновали? Нужно немного помочь организму, и ниже вы узнаете как.

Как вылечить простуду без осложнений?

1. Щадящий режим. Постарайтесь как можно больше времени проводить в постели.

По возможности, проведите эти дни дома. Даже если вы вынуждены ходить на работу, придя домой, сразу ложитесь в постель. Отложите домашние

дела, они подождут пару дней.

Нет ничего важнее вашего здоровья.

2. Питьевой режим. Пейте как можно больше. Идеально, если это будет компот из сухофруктов или морс. Также отлично подойдут лечебные чаи. Например ромашка. Она обладает антисептическим и противовоспалительным действием. Но даже чашка обычного чая будет хорошим толчком к выздоровлению.

А лучше – много чашек чая.

Когда вы болеете, то в крови накапливаются токсины. Они отравляют организм и мешают бороться с инфекцией. Из-за них вы чувствуете слабость,

отсутствие аппетита, головную боль и боль в мышцах. Чем больше вы пьете, тем проще организму вывести вредные вещества. Токсины выводятся с мочой. Большое количество жидкости поможет вам скорее поправиться и легче перенести болезнь.

3. Питание. А вот на еду, в отличие от жидкости, налегать не стоит. Не заставляйте себя есть, если вам этого не хочется. Не нужно давать организму лишнюю нагрузку, все его силы сейчас направлены на борьбу против болезни. Еда в период заболевания должна быть легкой. Хорошим вариантом будет куриный бульон. Также можно есть фрукты или кисломолочные продукты. Все то, что не несет большой нагрузки на пищеварительную

систему.

4. Уборка и проветривание.

Когда вы болеете, то с вашим дыханием в воздух выделяются вирусы. Чтобы как можно меньше вдыхать их повторно, проветривайте помещение и делайте влажную уборку. Конечно, не стоит делать уборку самостоятельно. Попросите родных сделать это за вас.

5. Увлажнитель воздуха.

Если у вас есть увлажнитель, то самое время им воспользоваться. Когда мы болеем, наш организм выделяет специальные противовирусные вещества в слизь, которая находится в наших дыхательных путях.

Но если в помещении жарко и сухо, то слизь засыхает. Тогда защита не работает, а инфекция может распространиться дальше.

Итак, вы видите, чтобы поправиться без осложнений, не нужны какие-то дорогие лекарства. Лучшее, что вы можете сделать, – это создать оптимальные условия, чтобы организм боролся сам.



Мертвому припарка

Почему лекарства вдруг перестают помогать?

Каждый человек вынужден прибегать к помощи лекарственных средств, чтобы вылечиться от того или иного заболевания. Однако зачастую медицинские препараты не оказывают необходимого действия. Причин этому может быть множество. Но основная из них – это самолечение.

Каждому знакома ситуация, когда пойти к врачу некогда или просто не хочется. И тогда, чтобы снять симптомы заболевания, мы принимаем лекарства, которые когда-то помогли, которые посоветовали знакомые, а иногда даже те, которые рекламируют по телевизору. Многие назначают себе антибиотики, зная об их широком спектре действия. Действительно, эти лекарственные средства приходят на помощь в борьбе со многими заболеваниями. Но не все знают, что антибиотики действуют только на бактерии.

Против вирусов и грибков они бессильны. Беспорядочный приём таких медикаментов не только не поможет справиться с болезнью, но и нанесёт вред

организму. Врачи постоянно предупреждают о том, насколько опасно самолечение.

Назначать лекарство может только профессиональный специалист.

Немаловажно не только то, какой медицинский препарат выбрать. Необходимо построить верную схему лечения. Принимать лекарства нужно правильно, учитывая их особенности. Некоторые препараты, например, не дадут эффекта, если их применять натощак. Кислая среда желудка нейтрализует их действие.

А такое популярное лекарство, как парацетамол, подействует намного быстрее и эффективнее, если принять его до еды.

Препараты кальция и ферменты употребляются во время еды, так как должны связываться с жирными продуктами для лучшего усвоения. Полезным будет знать, что действие антибиотиков снижается под действием кислых продуктов – соков, фруктов, уксуса.



Не сочетаются эти препараты и с молочными продуктами, так как кальций связывает лекарственные вещества и выводит их из организма. С осторожностью следует сочетать с молочными продуктами и антидепрессанты.

Безусловно, не стоит забывать, что не только антибиотики, но и другие лекарственные средства нельзя совмещать с алкоголем. Последствия такого лечения могут быть опасными и непредсказуемыми. В лучшем случае эффекта от приёма лекарств не будет никакого. К тому же приём любых медицинских препаратов наносит урон печени, а в сочетании с алкогольными напитками этот жизненно важный орган вынужден работать с двойной нагрузкой.

Причиной отсутствия должного эффекта от приёма лекарства может быть и недобросовестность аптеки, в которой оно было приобретено. При покупке любого препарата не забывайте обращать внимание на качество упаковки и срок годности. Вы должны убедиться, что лекарство хранилось правильно. В некоторых аптечных киосках, например, не предусмотрено наличие холодильников, тогда как многие препараты нельзя хранить в тепле. При необходимости не стесняйтесь требовать у фармацевта сертификат качества лекарства, который должен быть для каждого медицинского препарата

в аптеке.

Помните, что никто так не позаботится о вас, как вы сами. Выбирайте хорошую аптеку, консультируйтесь с врачом, но и не забывайте самостоятельно изучать инструкцию и при возникновении вопросов задавайте их своему врачу.

Насморк длиною в жизнь С проблемой затяжного насморка сталкиваются многие люди. Почему одним удается быстро вылечить ринит, а у других он длится неделями и даже месяцами, зачастую провоцируя осложнения?

Медики выделяют 5 основных причин хронического недуга, остановимся на каждой подробнее.

Причина первая – слабый тонус сосудов У некоторых людей обычный ринит перетекает в сосудистый, или вазомоторный. К его появлению предрасположены те, у кого ослабленный иммунитет, вегетососудистая дистония, проблемы с давлением (особенно гипотония). У каждого человека цикл кровенаполнения носовых раковин индивидуален. Обычно он завершается в течение 4-6 часов, незаметно для здоровых людей. При вазомоторном

рините, когда ослаблены сосуды носовых раковин, цикл кровенаполнения нарушается – уменьшается либо увеличивается. Из-за сбоя важной функции носа появляется постоянная заложенность, а при смене погоды и скачках давления усиливаются выделения, существенно снижается обоняние.

Как лечить. При вазомоторном рините основное внимание уделяют укреплению стенок сосудов и нормализации давления.

В нос назначают препараты, повышающие прочность и эластичность капилляров. А также средства, снимающие отечность.

Для предупреждения образования полипов на слизистой носа медики прописывают антигистаминные и гормональные препараты. В терапии такого ринита эффективны точечный массаж, закаливание, здоровый образ жизни.

Вторая причина – искривление носовой перегородки

Аномалия может быть как врожденной, так и приобретенной, например вследствие травмы. Насморк, изначально вызванный простудой, может сохраняться в течение длительного времени. Он проявляется «глубокой» заложенностью, потерей обоняния, храпом. Распространенное осложнение – воспаление пазух.

Как лечить. К сожалению, данный вид затяжного насморка не может быть устранен без операции. Искривление перегородки исправляют хирургическим путем. После этого, как правило, проблема хронического ринита благополучно разрешается.

Причина третья – аллергия

Аллергический насморк очень долгий. Слизистая отекает и зудит. Выделения при таком типе ринита прозрачные, непрекращающиеся и вызывающие необратимые осложнения: нарушение структуры слизистой и образование полипов. Те, в свою очередь, провоцируют храп и затрудненное дыхание, возможно воспаление околоносовых пазух.

Как лечить

В первую очередь необходимо выявить аллерген и постараться устранить его. Это может быть какой-то продукт питания, шерсть животных, пыльца растений и прочее. В медицинском учреждении для этого нужно пройти аллергопробы. Антигистаминные препараты, подобранные специалистом, будут

основой лечения. Во время терапии важно очищать слизистую носа от бактерий. В этом направлении прекрасно работают солевые промывания и орошения спреями на основе морской воды.

Четвертая причина – атрофия слизистой оболочки Речь об истончении структуры слизистой. Первые симптомы – постоянное образование сухих корочек в носовых ходах. При развитии атрофического ринита периодически случаются носовые кровотечения. Осложняет течение такого вида насморка длительное нахождение в помещении с сухим воздухом и пылью.

Как лечить. Корочки в носу надо размягчать препаратами из морской воды. Хорошо помогают растительные масла – облепиховое, оливковое и другие. Их подогревают и теплыми закапывают в каждую ноздрю несколько раз в день.

Лечение длительное. Параллельно можно использовать мази, увлажняющие слизистые оболочки и питающие их витаминами. Со временем атрофию можно

полностью устранить. Структура тканей восстановится, и о затяжном насморке можно будет забыть.

Пятая причина – зависимость от сосудосуживающих препаратов

При лечении ринита сосудо-суживающими каплями важно соблюдать главное правило: использовать средство не дольше 7 дней. В противном случае возникает привычка и развивается осложнение, которое медики называют «зависимый» нос.

Без привычных капель слизистая уже не может нормально функционировать, и насморк становится хроническим. Что делать. Прекратить использовать капли, даже если нос отреагирует еще большей заложенностью и отеком слизистой. Облегчить дыхание помогут промывания полости аптечными средствами на основе морской соли. Прекрасный способ восстановить функции слизистой – ингаляции с эфирными маслами эвкалипта, кедра, пихты. Убедитесь, что отсутствует аллергия!

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