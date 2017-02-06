Футбол. Испания. Ла Лига. 21-й тур. Гранада – Лас-Пальмас

6 февраля 2017, 22:45 МСК

«Гранада»

Перед предстоящим матчем «Гранада» замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании. Да и в целом «насриды» являются одними из главных кандидатов на понижение в классе. За весь чемпионат подопечные Лукаса Алькараса одержали всего одну победу. Состоялась она как раз на родном «Нуэво Лос Карменес», когда удалось довольно неожиданно обыграть «Севилью» 2:1. Хотя нужно отметить, что и проигрывала «Гранада» дома в последнее время не так часто. За крайние пять домашних поединков андалусийцы уступили в родных стенах только «Реал Сосьедаду» 0:2. В остальных четырех матчах, кроме победы над «Севильей», трижды удалось сыграть вничью со «Спортингом», «Депортиво» и «Осасуной».

«Лас-Пальмас»

«Лас-Пальмас» в нынешнем сезоне удивляет, прежде всего, своей игрой дома. У себя на островах команда Кике Сетьена не проиграла еще ни одного поединка, тогда как на выезде играет неудачно. В девяти гостевых матчах нынешнего чемпионата «желтые» проиграли шесть раз, а в последних пяти выездах забили всего дважды.

Статистика и личные встречи

«Гранада» проиграла всего один из четырех последних поединков дома.

«Лас-Пальмас» выиграл в чемпионате всего один матч на выезде, проиграв 6 из 9 поединков.

За всю историю противостояний между соперниками, «Гранада» проиграла «Лас-Пальмасу» дома лишь два из 22 матчей.

Прогноз

«Гранаде» отступать уже некуда. Даже ничья может стать лишь слабым утешением. До спасительного 17-го места расстояние в восемь очков, что не так уж мало. «Лас-Пальмас» уже обеспечил себе хороший задел перед зоной вылета, а на место в еврокубках команда не претендует. К тому же на выезде «желтые» играют неудачно. Предлагаем поставить на хозяев, но с нулевой форой.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Гранада —3,12

Ничья — 3,48

Лас-Пальмас — 2,48

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