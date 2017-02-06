Около 20 миллиардов рублей вложили инвесторы в строительство социальных объектов за последние пять лет.



«За это время в столице построено 203 детских сада, 67 школ, 63 спортивных комплексов, 56 учреждений здравоохранения и 36 объектов культуры.

Хочу подчеркнуть, что существенную часть из них ввели инвесторы», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.



Он также отметил, что темпы и объемы строительства социальных объектов будут сохранены.



«В этом году планируем ввести 45 объектов образования, 25 учреждений здравоохранения, 52 спортивных комплекса и центр социального

обслуживания. Из них 26 объектов появятся за счет частных инвестиций», - заключил Марат Хуснуллин.

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