Московская жизнь
Количество вложений в строительство социальных объектов увеличивается
Около 20 млрд рублей вложили инвесторы в строительство социальных объектов за последние 5 лет"
Около 20 миллиардов рублей вложили инвесторы в строительство
социальных объектов за последние пять лет.
«За это время в столице построено 203 детских сада, 67 школ, 63 спортивных комплексов, 56 учреждений здравоохранения и 36 объектов культуры.
Хочу подчеркнуть, что существенную часть из них ввели
инвесторы», - сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и
строительству Марат Хуснуллин.
Он также отметил, что темпы и объемы строительства социальных объектов будут сохранены.
«В этом году планируем ввести 45 объектов образования, 25 учреждений здравоохранения, 52 спортивных комплекса и центр социального
обслуживания. Из них 26 объектов появятся за счет частных инвестиций», - заключил Марат Хуснуллин.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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