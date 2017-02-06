Для восстановления отношений с Вашингтоном Москва готова пройти свою часть пути, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы готовы пройти свою часть пути для оздоровления связей с США. Их деградация в последние годы произошла не по нашей вине, а в результате целенаправленных действий предыдущей администрации в Вашингтоне», — пояснил Лавров, а также добавил, что в Москве всегда были готовы «развивать предсказуемое сотрудничество». Более того, у России и США есть нереализованный потенциал сотрудничества в торгово-инвестиционной, инновационной и технологической сферах, заметил министр.

В то же время говорить о том, как сложится работа с республиканской командой пока преждевременно, подчеркнул Лавров. По его словам, «нужно дождаться, когда ключевые должностные лица новой администрации освоятся на своих местах и уточнят внешнеполитические приоритеты, после этого можно будет делать выводы на перспективу».

Ранее Трамп заявил, что «США лучше ладить с Россией, чем наоборот».

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