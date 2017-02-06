Образование/Карьера

Апрельская тема – "Экология", а в мае работы посвятят проекту "Школа новых технологий".

Участвовать могут коллективы детских и молодежных СМИ. Для этого они должны отправить заявки с темой письма "Заявка на "IT-репортера"" на e-mail: 1310@edu.mos.ru. Возраст участников – от 13 до 18 лет. Победителей и призеров заочного этапа пригласят в финал, который пройдет в мае.

Участие в конкурсе станет подготовкой к ежегодному турниру JuniorSkills по компетенции "Мультимедийная журналистика".

Региональный чемпионат для школьников JuniorSkills "Молодые профессионалы Москвы" стартует 16 января. Участие могут принять школьники от 10 до 17 лет.

Сначала пройдут соревнования в категории "фрезерные работы на станках с числовым программным управлением". Далее ребята будут состязаться в следующих направлениях: "токарные работы на станках с числовым программным управлением", "мобильная робототехника", "электроника" и "сетевое и системное администрирование".

JuniorSkills – программа ранней профориентации, основ профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве. Она была основана в 2014 году и призвана дать возможность попробовать себя в различных профессиях.

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