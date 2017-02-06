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Происшествия

Несчастный случай произошел на северо-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Несчастный случай произошел на северо-востоке Москвы

M24.ru 06 февраля 2017г., 11:11

Двое рабочих погибли при пожаре на северо-востоке Москвы

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Два человека погибли в результате пожара на северо-востоке Москвы.

Возгорание произошло в бытовках на улице Академика Комарова, 13.

Когда огонь потушили, под завалами нашли два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, это проживавшие в бытовках рабочие.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара.

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