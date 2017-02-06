Происшествия

Два человека погибли в результате пожара на северо-востоке Москвы.

Возгорание произошло в бытовках на улице Академика Комарова, 13.

Когда огонь потушили, под завалами нашли два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, это проживавшие в бытовках рабочие.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара.

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