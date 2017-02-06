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Происшествия
Несчастный случай произошел на северо-востоке Москвы
Двое рабочих погибли при пожаре на северо-востоке Москвы"
Два человека погибли в результате пожара на северо-востоке Москвы.
Возгорание произошло в бытовках на улице Академика Комарова, 13.
Когда огонь потушили, под завалами нашли два сильно обгоревших тела. По предварительным данным, это проживавшие в бытовках рабочие.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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