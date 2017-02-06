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Путешествие

119 туристических компаний подвергнуты санкциям за нарушения

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

119 туристических компаний подвергнуты санкциям за нарушения

Тэги: тур, туризм, отдых

M24.ru 06 февраля 2017г., 11:15

Из Единого федерального реестра туроператоров исключили 119 компаний выездного туризма

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Еще 26 лишили права отправлять туристов за рубеж, но они могут работать в сфере внутреннего и въездного туризма. Ранее суд признал СК "Универс-гарант" банкротом.


Ранее Центральный банк отозвал лицензию у шести страховых компаний среди которых была "Универс-гарант". Эти компании нарушили страховое законодательство и отказались осуществлять деятельность по лицензии. Действие лицензии приостановили 13 апреля 2016 года.

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