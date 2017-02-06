версия для печати
Путешествие
119 туристических компаний подвергнуты санкциям за нарушения
Из Единого федерального реестра туроператоров исключили 119 компаний выездного туризма"
Еще 26 лишили права отправлять туристов за рубеж, но они могут работать в сфере внутреннего и въездного туризма. Ранее суд признал СК "Универс-гарант" банкротом.
Ранее Центральный банк отозвал лицензию у шести страховых компаний среди которых была "Универс-гарант". Эти компании нарушили страховое законодательство и отказались осуществлять деятельность по лицензии. Действие лицензии приостановили 13 апреля 2016 года.
тур туризм отдыхкакие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.