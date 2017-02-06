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Авто

Маршруты частных перевозчиков подключили к NFC

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Маршруты частных перевозчиков подключили к NFC

Тэги: МЦК

M24.ru 06 февраля 2017г., 11:22

Как оплатить проезд в автобусах с помощью смартфона

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Частных перевозчиков столицы подключили к оплате проезда через NFC.

Услуга доступна владельцам смартфонов с технологией NFC и сим-картой с приложением "Мобильный билет" – ее можно заказать у любого из операторов "большой тройки".

Для оплаты достаточно поднести смартфон к валидатору. Стоимость проезда в этом случае составит 35 рублей – на 20 рублей дешевле, чем при покупке билета у водителя.

Вместе с тем, для оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков можно воспользоваться единой картой "Тройка". "Мобильный билет" также работает на всех станциях метрополитена, МЦК, в автобусах, троллейбусах и трамваях Мосгортранса.

Ранее сообщалось, что в 2017 году услуга "Мобильный билет" станет доступна и для пользователей карт "Стрелка". Для этого достаточно будет скачать приложение, а затем указать начальный и конечный пункты поездки.

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