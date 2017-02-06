Сводный индекс MSCI Asia Pacific прибавил 0,4%. Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 7:53 мск выросли на 0,14% и 0,23% соответственно. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:08 мск увеличился на 0,65%, китайский Shanghai Composite поднялся на 0,42%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:13 мск опустился на 0,11%, в то время как южнокорейский Kospi к этому времени прибавил 0,23%.

Причиной такой динамики являются ожидания, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрит закон Додда-Фрэнка 2010 года для того, чтобы кардинально ослабить регулирование сектора финансовых услуг.

Тем временем бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group подорожали на 1,6%. Цена акций Mitsubishi UFJ Financial Group поднялась на 3,6%. Крупнейший японский банк объявил о росте прибыли по итогам прошедшего квартала на 17%, что стало неожиданностью для аналитиков.

Хорошая отчетность стала фактором резкого скачка рыночной стоимости Yahoo Japan Corp. — почти на 14%.

Капитализация Honda Motor выросла на 1,9%. Автопроизводитель увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале, который завершился в декабре, на 36% и во второй раз улучшил прогноз операционной прибыли на весь фингод.

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