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Московская жизнь

Встреча префектов округов и глав управ районов пройдет в феврале

Фото: РИА Новости/Юрий Артамонов

Встреча префектов округов и глав управ районов пройдет в феврале

Информационный Центр Правительства Москвы 06 февраля 2017г., 14:49

Префекты административных округов и главы управ районов города Москвы в феврале проведут встречи с населением

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Префекты административных округов и главы управ районов города Москвы в феврале проведут встречи с населением. С подробным графиком можно ознакомиться на  сайте столичного Департамента территориальных органов власти.

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