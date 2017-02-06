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Московская жизнь
Встреча префектов округов и глав управ районов пройдет в феврале
Префекты административных округов и главы управ районов города Москвы в феврале проведут встречи с населением"
Префекты административных округов и главы управ районов города Москвы в феврале проведут встречи с населением. С подробным графиком можно ознакомиться на сайте столичного Департамента территориальных органов власти.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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