"И. о. руководителя департамента назначен Роман Беззубик, который был первым замом главы департамента", - сказала пресс-секретарь мэра Москвы Пенькова.

Прежний руководитель департамента Максим Решетников указом президента РФ Владимира Путина назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края в связи с отставкой прежнего главы региона Виктора Басаргина.

Роман Беззубик родился в сентябре 1967 года, закончил Московское общевойсковое командное училище, в 2012 году - Гуманитарно-социальный институт. С 1997 года работал в коммерческих структурах, с 2004 года в департаменте экономической политики столицы. В 2009 году стал заместителем руководителя департамента, с 2010 года - первым заместителем.

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