Президент Белоруссии Александр Лукашенко на ежегодной встрече с представителями белорусских и зарубежных СМИ раскритиковал политику России и потребовал от правоохранительных органов возбудить уголовное дело против главы Россельхознадзора Сергея Данкверта.

Про эфэсбешника, нарушившего договор о границе между двумя странами

«Договорились о границе — прозрачные, светлые статьи конкретные есть договора 1995 года и последующие, союзное государство собрались создавать. Представьте: существуют межгосударственные договоры, соглашения. И один министр, пусть даже сильный, эфэсбешник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ. Это что, нормально?»

Про Путина, который не знает, что творится в его стране

«Очень плохо, что (в России) некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента... И он, президент (Владимир Путин), прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр..." Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и так далее».

Про зависимость и независимость

«Зачем хвататься за живое, зачем нас брать за горло. Понятно, что без российской нефти мы обойдемся. Нам будет очень трудно. Свобода, независимость — это очень рентабельно, и это не оценивается никакими деньгами и никакими числами».

Про главу Россельхознадзора и его латифундии

«Что касается продуктов питания… Нам надо изучить вопрос и возбудить уголовное дело по Данкверту за нанесение ущерба государству. Когда он у вас побудет в следственном изоляторе, тогда он будет отдавать себе отчет, что он творит. Я скажу главное: первое — все эти Данкверты — люди заинтересованные, у каждого огромная латифундия, они сами являются производителями того или иного продукта или крышуют, или где-то работают, или собственниками. Они, конечно, по качеству и цене не могут конкурировать с белорусской продукцией. Теперь вы понимаете, почему устанавливаются вот эти барьеры».

Про запрет белорусских товаров

«Чего вы артачитесь? Чего вы блокируете белорусские товары? Нам же его надо продать, чтобы заплатить вам за нефть и газ, я всегда об этом говорю. Мы на этом не наживаемся. Иди, выдои эту корову по капле, произведи эти сыры и масло и продай, это все непросто».

Про газ, нефть и репу из России

«Мы не смогли договориться по газу, а они сократили по нефти. Мы обратились в суд, судебное разбирательство будет. Они начали нарушение всех договоренностей — резать нефть. Мы обратились в суд согласно нашим договоренностям, судебное разбирательство будет, естественно, но разве это нормально, когда самые близкие две республики, самые родные люди начинают репу драть?»

Про дружбу и соседей

«Нам ни Россия, ни Украина, ни Польша, ни Литва, ни Латвия не чужие. Потому что это наши соседи. Точка. Больше ничего не надо говорить, хотя можно поставить запятую и перечислить многое».

Про себя и Трампа

«Америка избрала проамериканского президента, не пророссийского и не пробелорусского. Не настолько он глуп, как некоторые думают. Пусть даже он неопытный, да некоторые шаги он делает, нам отсюда кажется. Я все это проходил, когда не с элиты приходишь наверх, я это все пережил и прошел».

Алексей Демин

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