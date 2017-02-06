Cкандал недели

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме РАН официально признала гомеопатию лженаукой. В распоряжении имеется документ «О лженаучности гомеопатии», подготовленный комиссией.

«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что гомеопатия существует уже не одну сотню лет. За это время предпринимались попытки подвести под это направление научную базу, но они оказались безуспешными, так как «не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения».

После проведенного анализа комиссия РАН порекомендовала Министерству здравоохранения России вывести гомеопатические средства из медицинского использования, как минимум в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.

Осенью прошлого года «Яндекс» рассказал о самых популярных поисковых запросах про здоровье. Тогда стало известно, что теме здоровья посвящено около 7,5 млн запросов в день. Тема, которой чаще всего интересуются — лекарства, ей посвящены 34% запросов. Менее всего из лекарственных средств популярна гомеопатия — 0,4%.

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