Раньше «Истории» можно было смотреть только с мобильного приложения.

Социальная сеть «ВКонтакте» добавила просмотр раздела «Истории» в веб-версию сайта. Об этом пишет портал Vc.ru.

К вечеру 3 февраля публикации в ленте новостей могли видеть уже 40% пользователей соцсети.

Отмечается, что раньше раздел «Истории» был доступен в ленте новостей «ВКонтакте» только с мобильной версии.

29 декабря прошлого года стало известно, что социальная сеть «ВКонтакте» запустила новый сервис «Истории». Сервис представляет собой фотографии или короткие видеоролики, на которые перед публикацией можно нанести стикеры или надписи.

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