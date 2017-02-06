Теннис. АТР Монпелье. Хард. Пэр – Хачанов

7 февраля 2017, 13-00 МСК

Бенуа Пэр

Бенуа сейчас 43-я ракетка мира. На Австралиан Оупен в третьем круге он уступил Доминику Тиму в четырех сетах. Очень сильно французу не хватает стабильности и умения держать себя в руках. Часто он себе позволяет недопустимые вещи на корте и все это мешает ему раскрыть свой игровой потенциал. Пэр сейчас стремится к тому, чтобы доказать всем, что он может улучшить свои рейтинговые позиции, и он уже не намерен ничего откладывать на потом, так как практически готов уже начинать демонстрировать по-настоящему качественную и достойную игру.

Карен Хачанов

Прогресс Карена отмечают многие теннисные эксперты. Сейчас он закрепился на 51-ой позиции в рейтинге. Три дня назад он в пяти сетах уступил Виктору Троицки в поединке кубка Дэвиса, показав действительно хорошую игру. Немного ему не хватило, чтобы все-таки вырвать столь важную для себя победу. Было время у россиянина восстановить свои физические силы, так как матч с сербом продлился на протяжении 4 часов 35 минут. На турнире в Монпелье Карен ставит цель пройти как минимум в полуфинал.

Статистика и личные встречи

Между собой теннисисты еще ни разу не встречались.

Прогноз

Мы считаем, что Бенуа Пэр все-таки, благодаря поддержке своих поклонников, сможет одержать победу над Кареном Хачановым. Это будет далеко не легкий выигрыш, но все же за счет мощной игры на задней линии теннисист из Франции окажется сильнее. Мы играем победу Бенуа Пэра.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Бенуа Пэр – 1,85

Карен Хачанов – 2,06

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