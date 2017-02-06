Теннис. АТР София. Хард. Кузнецов — Клижан

7 февраля 2017, 12-00 МСК

Андрей Кузнецов

Андрей находится на 55-ой позиции в рейтинге и вряд ли он доволен тем как развивается его карьера, так как потенциально Кузнецов игрок Топ-20. Неуверенность в собственных силах и повреждения мешают теннисисту из России целиком и полностью раскрыть свой игровой потенциал и двигаться в положительном для себя направлении. Последнюю игру Андрей провел 16 января на Австралиан Оупен. В первом раунде мэйджора он в пяти сетах уступил Кею Нисикори.

Мартин Клижан

Мартин находится на 36-ой позиции в рейтинге АТР, но стабильности ему катастрофически не хватает. Последние свои матчи он проводил на кубке Гагарина, где Мартин обыграл Аттилу Балаша в четырех сетах, но 5 января проиграл Мартону Фучовичу 1-3 по сетам. Сложно сказать, в какой форме подойдет Клижан к турниру в Софии, но что-то подсказывает, что она будет далека от идеальной. Это касается не только физики, но еще и морального состояния.

Статистика и личные встречи

Между собой три раза встречались теннисисты. Дважды был сильнее Андрей Кузнецов и одна победу на счету Клижана.

Прогноз

По нашему мнению, Мартин Клижан не сможет ничего противопоставить Андрею Кузнецову, который готовился к турниру в Софии на протяжении длительного отрезка времени. История личных встреч в пользу российского теннисиста, поэтому многие факторы говорят о том, что у него значительно больше шансов к победе. Мы играем победу Андрея Кузнецова, но без учета минусовой форы.

Коэффициенты БК 1xСтавка:

Андрей Кузнецов – 1,62

Мартин Клижан – 2,45

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