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Прогноз. Теннис. Кузнецов — Клижан 7 февраля 12:00 мск
Мартин Клижан все работает над уверенностью в собственных силах, но пока все получается не лучшим образом. Довольно часто этот теннисист из Словакии проигрывает уже в казалось бы выигрышных матчах. Андрей Кузнецов не выступал после поражения от Нисикори на Австралиан Оупен."
Теннис. АТР София. Хард. Кузнецов — Клижан
7 февраля 2017, 12-00 МСК
Андрей Кузнецов
Андрей находится на 55-ой позиции в рейтинге и вряд ли он доволен тем как развивается его карьера, так как потенциально Кузнецов игрок Топ-20. Неуверенность в собственных силах и повреждения мешают теннисисту из России целиком и полностью раскрыть свой игровой потенциал и двигаться в положительном для себя направлении. Последнюю игру Андрей провел 16 января на Австралиан Оупен. В первом раунде мэйджора он в пяти сетах уступил Кею Нисикори.
Мартин Клижан
Мартин находится на 36-ой позиции в рейтинге АТР, но стабильности ему катастрофически не хватает. Последние свои матчи он проводил на кубке Гагарина, где Мартин обыграл Аттилу Балаша в четырех сетах, но 5 января проиграл Мартону Фучовичу 1-3 по сетам. Сложно сказать, в какой форме подойдет Клижан к турниру в Софии, но что-то подсказывает, что она будет далека от идеальной. Это касается не только физики, но еще и морального состояния.
Статистика и личные встречи
Между собой три раза встречались теннисисты. Дважды был сильнее Андрей Кузнецов и одна победу на счету Клижана.
Прогноз
По нашему мнению, Мартин Клижан не сможет ничего противопоставить Андрею Кузнецову, который готовился к турниру в Софии на протяжении длительного отрезка времени. История личных встреч в пользу российского теннисиста, поэтому многие факторы говорят о том, что у него значительно больше шансов к победе. Мы играем победу Андрея Кузнецова, но без учета минусовой форы.
Коэффициенты БК 1xСтавка:
Андрей Кузнецов – 1,62
Мартин Клижан – 2,45
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