Хоккей. НХЛ. Айлендерс — Торонто

7 февраля 2017 года, 03-00 МСК

«Айлендерс»

«Айлы» в новом году показали, что они довольно сильны и сумели выбраться с самых низов турнирной таблицы. Теперь хозяева ведут борьбу за попадание в плей-офф, но с переменным успехом. Основным коньком команды является игра дома и по этому показателю «Островитяне» занимают четвертое место в конференции, обогнав такие клубы как «Коламбус», «Филадельфия», «Рейнджерс» и многие другие.

«Торонто»

«Торонто» в последнее время так же очень хорош и сейчас занимает уже 9 строчку на Востоке с 57 очками после 50 матчей. В последнее время канадцы немного сдали и потерпели 3 поражения кряду. Сначала бело-голубые были обыграны «Филадельфией» (2:1), затем «Далласом» (6:3), а потом и «Сент-Луисом» (5:1). Правда, в предыдущей встрече «Листьям» все-таки удалось победить, но выездная серия «Кленовых» по-прежнему продолжается.

Статистика и личные встречи

В этом сезоне «Айлендерс» были сильнее на своем льду 5:1.

«Островитяне» очень сильны на родной арене и заработали в Нью-Йорке уже 38 очков в 30 играх.

«Торонто» в этой выездной серии сумел набрать лишь 4 очка в пяти встречах.

Прогноз

Мотивация хозяев здесь несколько выше, хотя и нельзя недооценивать важность предстоящей встречи для гостей. «Айлендерс» набрали львиную долю очков на «Барклайс Центр» арене и мы считаем, что в этой встрече они так же должны победить. Предлагаем подстраховаться и поставить на нулевую фору первой.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Айлендерс – 2,40

Ничья — 3,94

Торонто – 2,66

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