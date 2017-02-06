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Прогноз. Хоккей. «Нью-Джерси» — «Баффало» 7 февраля 03:00 мск
Встреча двух аутсайдеров Восточной конференции пройдет во вторник на «Пруденшиал Центр» арене."
Хоккей. НХЛ. Нью-Джерси — Баффало
7 февраля 2017 года, 03-00 МСК
«Нью-Джерси»
«Нью-Джерси» сам завел себя в очень сложную ситуацию благодаря своей невыразительной игре. Команда Джона Хайнса на данный момент занимает 13 строчку в таблице Восточной конференции и шансов на выход в плей-офф у «Дьяволов» все меньше и меньше, учитывая тот факт, что сыграли хозяева больше матчей, чем все конкуренты. Сейчас травмированы: Джон Мерилл и Джон Мур, что серьезно ослабляет защиту «Девилз», которая и без того выглядит не самым лучшим образом.
«Баффало»
«Баффало» по сути уже практически нечего терять. Либо команда начинает побеждать и включается в борьбу за первую восьмерку, либо спокойно доигрывает этот сезон и смотрит плей-офф по телевизору. Для гостей на этот матч недоступен Йохан Ларссон, который выглядит очень блекло, а так же под вопросом участие Богосяна, без которого оборонительной линии «Сабель» будет намного сложнее сдержать натиск соперника.
Статистика и личные встречи
Средняя результативность матчей хозяев равна 4.9 ш/и, дома
5.1 ш/и.
«Сабли» очень весело играют на выезде: средний тотал команды — 4.9 ш/и, в гостях — 5.4 ш/и.
«Нью-Джерси» — одна из худших команд лиги по игре на своем льду. Четыре из пяти последних матча в Нью-Арке остались за хозяевами. «Сейбрз» смогли победить соперника лишь однажды в последних восьми встречах. «Торонто» в этой выездной серии сумел набрать лишь 4 очка в пяти встречах.
Прогноз
Для обеих команд сейчас каждое очко на вес золота. Учитывая кадровые проблемы в обороне и сверхмотивацию мы считаем, что на двоих команды забросят не менее пяти шайб. Предлагаем ставку на тотал 4.5 больше.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Нью-Джерси – 2,35
Ничья — 3,98
Баффало – 2,73
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