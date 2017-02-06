Хоккей. НХЛ. Филадельфия — Сент-Луис

7 февраля 2017 года, 03-00 МСК

«Филадельфия»

«Филадельфия», похоже, потихоньку выбирается из той ямы, в которую она попала. После десятиматчевой серии побед, хозяева на протяжении длительного периода показывали крайне плохие результаты, и многие уже успели списать «Летчиков» со счетов. Дэйв Хакстол все-таки сумел вытащить команду из кризиса и «Флайерз» снова начали побеждать. Сейчас они идут седьмыми на Востоке с 59 баллами после 53 встреч.

«Сент-Луис»

«Блюз» все-таки вылетели из первой восьмерки. Команда в последнее время не показывает необходимого уровня игры и продолжает терять очки. Если говорить о игре на выезде, то это сейчас одно из самых слабых мест «Музыкантов». За 22 игры в гостях они заработали жалкие 17 зачетных единиц.

Статистика и личные встречи

В Филадельфии в пяти из шести последних встречах сильнее были хозяева. «Летчики» занимают шестое место в конференции по игре на своей площадке.

«Сент-Луис» — одна из худших команд лиги по игре на выезде.



Прогноз

Сейчас хозяева выглядят намного предпочтительнее оппонентов. «Сент-Луис» переживает не самые лучшие времена и команда явно находится в стадии спада. Считаем, что хозяевам хватит мотивации на то, чтобы победить «Блюзменов» и предлагаем заключить пари с букмекерами на победу первой в матче.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Филадельфия – 2,34

Ничья — 3,94

Сент-Луис – 2,75

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