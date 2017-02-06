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Прогноз. Хоккей. «Филадельфия» — «Сент-Луис» 7 февраля 03:00 мск
В центральном матче игрового дня в рамках регулярного сезона НХЛ встретятся «Филадельфия» и «Сент-Луис»."
Хоккей. НХЛ. Филадельфия — Сент-Луис
7 февраля 2017 года, 03-00 МСК
«Филадельфия»
«Филадельфия», похоже, потихоньку выбирается из той ямы, в которую она попала. После десятиматчевой серии побед, хозяева на протяжении длительного периода показывали крайне плохие результаты, и многие уже успели списать «Летчиков» со счетов. Дэйв Хакстол все-таки сумел вытащить команду из кризиса и «Флайерз» снова начали побеждать. Сейчас они идут седьмыми на Востоке с 59 баллами после 53 встреч.
«Сент-Луис»
«Блюз» все-таки вылетели из первой восьмерки. Команда в последнее время не показывает необходимого уровня игры и продолжает терять очки. Если говорить о игре на выезде, то это сейчас одно из самых слабых мест «Музыкантов». За 22 игры в гостях они заработали жалкие 17 зачетных единиц.
Статистика и личные встречи
В Филадельфии в пяти из шести последних встречах сильнее были хозяева. «Летчики» занимают шестое место в конференции по игре на своей площадке.
«Сент-Луис» — одна из худших команд лиги по игре на
выезде.
Прогноз
Сейчас хозяева выглядят намного предпочтительнее оппонентов. «Сент-Луис» переживает не самые лучшие времена и команда явно находится в стадии спада. Считаем, что хозяевам хватит мотивации на то, чтобы победить «Блюзменов» и предлагаем заключить пари с букмекерами на победу первой в матче.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Филадельфия – 2,34
Ничья — 3,94
Сент-Луис – 2,75
хоккей лед лёд НХЛ КХЛ OK!.
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