Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Динамо» Минск – «Витязь»

07 февраля 2017 года, 19-30 МСК

«Динамо» Минск

«Динамо» Минск уже двумя ногами в плей-офф. От результатов последних матчей будет зависеть окончательное место белорусов в турнирной таблице.

Вариантов много: от третьего до седьмого. Сейчас минчане выдают ударную серию. За неполный месяц «Динамо» одержало победу в восьми поединках, а проиграло только в двух. За это время динамовцы в среднем забрасывали 2,7 шайбы, а пропускали 2,3.

«Витязь»

«Витязь» продолжает прогрессировать. В десяти последних поединках подмосковный клуб одержал восемь побед подряд. О двух неудачах в Западной Сибири можно уже забыть. Ведь еще свежи воспоминания о паре зрелищных и результативных матчей в дальнем зарубежье. 1:6 в Братиславе и 3:5 в Загребе с обескровленным «Медвещаком». Успехи не могли не отразиться на турнирном положении «витязей». Сейчас это – седьмая команда Запада.

«Слован» уже не конкурент. Теоретически догнать, перегнать и вытеснить из зоны плей-офф могут финны и сочинцы. Поэтому для надежности необходимо набирать очки в каждой встрече.

Статистика и личные встречи

Начиная с середины января «Динамо» пропускало 2-3 шайбы в каждом втором поединке. В десяти последних матчах подольчане семь раз забивали 2-3 шайбы. В двух последних личных встречах в Минске «Витязь» забивал два гола.

Прогноз

«Витязь» поставил на конвейер тотал (2-3). Исключением стали поединки с немотивированными клубами из Европы. Предположим, что в Беларуси игра будет наряженной и хозяева с их надежной обороной не пропустят больше трех. А в интересах гостей забивать минимум дважды.

Коэффициенты БК 1ХСтавка:

Динамо Минск – 1,93

Ничья – 4,24

Витязь – 3,56

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