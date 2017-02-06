Футбол. Испания. Кубок Испании. Барселона – Атлетико

7 февраля 2017, 23:00 МСК

«Барселона»

Два гола от Луиса Суареса и Лионеля Месси в первом матче полуфинального противостояния в Мадриде, делают «Барсу» фаворитом и в ответной игре. После того матча каталонский клуб еще раз продемонстрировал, что находится в отличной форме, обыграв на минувших выходных в Примере «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:0. Таким образом, «сине-гранатовые» сократили до минимума отставание в чемпионате от «Реала», правда, сыграли на два матча больше. В целом же «Барселона» не проигрывает уже последние девять официальных матчей кряду, одержав в них семь побед.

«Атлетико»

Команде Диего Симеоне тоже удалось выиграть последний поединок в чемпионате у «Леганеса» со счетом 2:0. Победа над «лесниками» прервала неудачную безвыигрышную серию из четырех матчей подряд. На выезде «матрасники» не могут выиграть уже три матча кряду, завершив все вничью. В целом же на выезде последний раз «Атлетико» проигрывал еще вначале декабря – в чемпионате «Вильярреалу» 0:3.

Статистика и личные встречи

«Барселона» обыгрывала «Атлетико» в восьми из 11 последних очных матчей, уступив лишь однажды. «Барселона» выиграл в Кубке Испании последних 11 домашних встреч подряд. «Атлетико» последний раз обыгрывал «Барселону» на ее поле еще в 2006 году.

Прогноз

Вряд ли мадридцам удастся обыграть «Барселону» и в этот раз. «Атлетико» придется идти вперед, ведь нужно забивать как минимум дважды, что будет только на руку каталонскому клубу. На наш взгляд, «Барса» выиграет со счетом 2:0.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Барселона — 1,62

Ничья — 4,40

Атлетико— 5,75

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