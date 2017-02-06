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Прогноз. Футбол. «Барселона» – «Атлетико» 7 февраля 23:00 мск
Противостояние двух лидеров испанского футбола в любом из турниров всегда вызывает повышенный интерес. В нынешнем розыгрыше национального Кубка Испании одной из команд придется сойти с дистанции за шаг от главного матча. В первом поединке полуфинального сражения «Барселона» обыграла «Атлетико» в гостях со счетом 2:1."
Футбол. Испания. Кубок Испании. Барселона – Атлетико
7 февраля 2017, 23:00 МСК
«Барселона»
Два гола от Луиса Суареса и Лионеля Месси в первом матче полуфинального противостояния в Мадриде, делают «Барсу» фаворитом и в ответной игре. После того матча каталонский клуб еще раз продемонстрировал, что находится в отличной форме, обыграв на минувших выходных в Примере «Атлетик» из Бильбао со счетом 3:0. Таким образом, «сине-гранатовые» сократили до минимума отставание в чемпионате от «Реала», правда, сыграли на два матча больше. В целом же «Барселона» не проигрывает уже последние девять официальных матчей кряду, одержав в них семь побед.
«Атлетико»
Команде Диего Симеоне тоже удалось выиграть последний поединок в чемпионате у «Леганеса» со счетом 2:0. Победа над «лесниками» прервала неудачную безвыигрышную серию из четырех матчей подряд. На выезде «матрасники» не могут выиграть уже три матча кряду, завершив все вничью. В целом же на выезде последний раз «Атлетико» проигрывал еще вначале декабря – в чемпионате «Вильярреалу» 0:3.
Статистика и личные
встречи
«Барселона» обыгрывала «Атлетико» в восьми из 11 последних очных матчей, уступив лишь однажды. «Барселона» выиграл в Кубке Испании последних 11 домашних встреч подряд. «Атлетико» последний раз обыгрывал «Барселону» на ее поле еще в 2006 году.
Прогноз
Вряд ли мадридцам удастся обыграть «Барселону» и в этот раз. «Атлетико» придется идти вперед, ведь нужно забивать как минимум дважды, что будет только на руку каталонскому клубу. На наш взгляд, «Барса» выиграет со счетом 2:0.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Барселона — 1,62
Ничья — 4,40
Атлетико— 5,75
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