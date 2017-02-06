Футбол. Франция. Лига 1. 24 тур. Монпелье – Монако

7 февраля 2017, 21:00 МСК

«Монпелье»

Всего лишь каких-то пять лет назад «Монпелье» становился чемпионом Франции. Однако сейчас это обычный середняк Лиги 1. «Паладины» на данный

момент находятся на 13 месте в турнирной таблице в трех очках от зоны вылета. «Монпелье» отвратительно играет на выезде, где в 12 матчах заработал лишь четыре очка. Зато вот дома команда довольно неуступчива. Лишь «Мецу» удалось обыграть «паладинов» на их поле со счетом 1:0. В остальных 10 матчах дома «Монпелье» добыл шесть побед при четырех ничьих, пропустив всего восемь голов.

«Монако»

«Монако» в минувшем туре упрочил свое турнирное положение лидера, обыграв дома одного из главных конкурентов «Ниццу» со счетом 3:0. Сейчас «монегаски» опережают второй ПСЖ и третью «Ниццу» на три очка. Преимущество небольшое, но его еще нужно удержать. На выезде «Монако» проиграл всего дважды за 11 поединков, одержав в них 6 побед.

Статистика и личные встречи

«Монако» обыграл «Монпелье» дома в матче первого круга со счетом 6:2. «Монпелье» дома проиграл в нынешнем чемпионате всего один матч. «Монпелье» ни разу в истории не обыгрывал «Монако» в чемпионате, проиграв 17 из 23 поединков.

Прогноз

Безусловно, «Монако» в нынешнем чемпионате самая результативная команда, большинство побед которой были крупными. Однако «Монпелье» в нынешнем сезоне очень мало пропускает дома. Вполне возможно, что «монегаски» продлят свою беспроигрышную серию, однако голов в матче много не

будет.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Монпелье — 4,64

Ничья — 4,04

Монако— 1,81

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