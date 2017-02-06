Футбол. Франция. Лига 1. 24 тур. ПСЖ – Лилль

7 февраля 2017, 23:00 МСК

«ПСЖ»

В нынешнем сезоне ПСЖ и «Лилль» уже встречались дважды, и оба матча завершились для «догов» неудачей. В первом круге парижане обыграли «Лилль» на выезде с минимальным счетом 1:0, а затем дома в Кубке Лиги добыли более крупную победу со счетом 3:1. После довольно непростого для себя первого круга чемпионата ПСЖ во второй его части бросился вдогонку за «Монако». Именно матч с «монегасками» является единственным, в котором парижане потеряли очки в новом году. Кроме этого ничейного результата ПСЖ обыграл «Ренн», «Нант» и «Дижон».

«Лилль»

«Лилль» в минувшем туре проиграл дома аутсайдеру «Лорьяну» 0:1, чем ухудшил свое турнирное положение. Несмотря на то, что «доги» идут сейчас двенадцатыми, от зоны аутсайдеров их отделяет всего три очка. Хотя вот второй круг «Лилль» начал вроде бы неплохо. Команда сыграла вничью с «Сент-Этьеном» и «Дижоном», после чего обыграла в гостях «Лион». Победа над «ткачами» является пока единственной выездной для «догов», которые в остальных десяти гостевых матчах потерпели шесть поражений.

Статистика и личные встречи

Последний раз «Лилль» обыгрывал ПСЖ в 2012 году, после чего уступил парижанам в 9 из 12 официальных поединков. ПСЖ в нынешнем сезоне не проиграл дома ни одного матча чемпионата. ПСЖ ни разу в истории не проигрывал «Лиллю» в чемпионате дома.

Прогноз

ПСЖ сейчас находится на отличном ходу. Дома парижане играют более результативно, чем на выезде, хотя пропускают мало. «Лилль» с новым тренером тоже играет в более открытый футбол. Считаем, что ПСЖ все-таки выиграет матч, который должен порадовать забитыми голами.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

ПСЖ — 1,25

Ничья — 6,90

Лилль— 14,00

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