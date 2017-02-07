Франция. Лига1. 24-й тур. «Кан» — «Бордо»

07 февраля 2017 года, 21-00 МСК

«Кан»

«Кан» благодаря четырем очкам, завоеванным в двух последних играх, покинул зону вылета. Но в Лиге1 претенденты на понижение в классе идут плотной группой. Нормандцы на пятнадцатом месте, а отрыв от территории риска совсем незначительный, 1-2 очка. «Кан» — ярко выраженная домашняя команда. 80% всех очков заработаны на своем стадионе. В сентябре и октябре игра клуба была подвержена спадам.

«Бордо»

Четвертое место – это, максимум, на что может претендовать «Бордо» в этом сезоне. «Жирондинцы» с тридцатью тремя очками занимают седьмое место. Основные конкуренты – «Марсель», «Генгам» и «Ренн». Первая половина декабря считается самым провальным периодом в текущем сезоне.

Именно тогда «Бордо» потерпел три сухих поражения. Реабилитация не заставила себя долго ждать. В пяти следующих поединках команда играла исключительно «низ», но при этом дважды победила и трижды сыграла вничью.

Статистика и личные встречи

В каждом втором домашнем матче «Кана» пробивался ТМ(2,5). На своем стадионе «Кан» проиграл только «Монако» и «Сент-Этьену». В пяти последних поединках «Бордо» забивалось М(2,5). В двух последних личных встречах «Кан» не проигрывал «Бордо» и тотал был М(2,5).

Прогноз

Букмекеры видят эту встречу, как игру равных команд. Отдадим «Кану» два из трех возможных итогов и предположим, что это будет типичный французский «низовой» матч.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Кан – 2,78

Ничья – 3,22

Бордо – 2,88

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