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Прогноз. Футбол. «Кан» — «Бордо» 07 февраля 21:00 мск
Последнее время «Кан» и «Бордо» демонстрируют типичную французскую «низовую» игру."
Франция. Лига1. 24-й тур. «Кан» — «Бордо»
07 февраля 2017 года, 21-00 МСК
«Кан»
«Кан» благодаря четырем очкам, завоеванным в двух последних играх, покинул зону вылета. Но в Лиге1 претенденты на понижение в классе идут плотной группой. Нормандцы на пятнадцатом месте, а отрыв от территории риска совсем незначительный, 1-2 очка. «Кан» — ярко выраженная домашняя команда. 80% всех очков заработаны на своем стадионе. В сентябре и октябре игра клуба была подвержена спадам.
«Бордо»
Четвертое место – это, максимум, на что может претендовать «Бордо» в этом сезоне. «Жирондинцы» с тридцатью тремя очками занимают седьмое место. Основные конкуренты – «Марсель», «Генгам» и «Ренн». Первая половина декабря считается самым провальным периодом в текущем сезоне.
Именно тогда «Бордо» потерпел три сухих поражения. Реабилитация не заставила себя долго ждать. В пяти следующих поединках команда играла исключительно «низ», но при этом дважды победила и трижды сыграла вничью.
Статистика и личные встречи
В каждом втором домашнем матче «Кана» пробивался ТМ(2,5). На своем стадионе «Кан» проиграл только «Монако» и «Сент-Этьену». В пяти последних поединках «Бордо» забивалось М(2,5). В двух последних личных встречах «Кан» не проигрывал «Бордо» и тотал был М(2,5).
Прогноз
Букмекеры видят эту встречу, как игру равных команд. Отдадим «Кану» два из трех возможных итогов и предположим, что это будет типичный французский «низовой» матч.
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Кан – 2,78
Ничья – 3,22
Бордо – 2,88
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