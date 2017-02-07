Футбол. Серия А. 23-й тур. «Рома» — «Фиорентина»

7 февраля 2017 года, 22:45 мск

Обе команды оставили много сил в последних матчах. «Рома» 1 февраля провела трудный матч с «Чезеной» в 1/4 финала Кубка Италии. Скромный середняк Серии B имел все шансы сенсационно выбить римлян из турнира, но Франческо Тотти на седьмой минуте компенсированного времени второго тайма сделал счет 2:1 в пользу «Ромы» и вывел свой клуб в полуфинал.

«Фиорентине» в последней своей игре тоже пришлось до самого конца матча держать поклонников в напряжении. В 22-м туре Серии А аутсайдер лиги «Пескара» в матче с «фиалками» была как никогда близка к первой чистой победе« в сезоне, но дубль Кристиано Тельо во втором тайме оставил клуб с побережья Адриатики ни с чем — "Фиорентина" выиграла со счетом 2:1.

"Рома" же в отличие от "Фиорентины" свой матч 22-го тура выиграть не сумела: столичный клуб в гостях уступил "Сампдории" — 2:3. Потеряв очки с генуэзцами, римляне пропустили вперед "Наполи" и откатились на третью строчку турнирной таблицы. Чтобы вернуть вторую позицию, команде Лучано Спаллетти надо обязательно побеждать "Фиорентину".

"Фиалки" в текущем розыгрыше Серии А не претендуют на высокие места и пытаются лишь наверстать упущенное в начале сезона. После Рождества им это удается: команда в этом году в чемпионате Италии еще ни разу не проигрывала и даже сумела обыграть лидера первенства — туринский "Ювентус". Сейчас "Фиорентина" идет на седьмом месте, но если продолжит в том же духе, то может подняться значительно выше: Успех флорентийцев в игре с "Ромой" приблизит их к миланскому "Интеру" и "Аталанте", делящим еврокубковые пятое-шестое места.

"Рома" в нынешнем состоянии вполне по плечу "Фиорентине", но в Риме "фиалкам" будет сложно рассчитывать даже на ничью. В родных стенах римляне в текущем сезоне показывают феноменальные результаты и выиграли все 10 домашних игр Серии А. "Фиорентина" же в гостях играет средне, чередуя победы и поражения. Учитывая это, предположим, что и на сей раз "Рома" порадует римских тиффози и одержит очередную домашнюю победу.

Коэффициент — 1,63.

Коэффициенты БК "Лига Ставок":

Победа "Ромы" — 1,63

Ничья — 4,2

Победа "Фиорентины" — 5,36

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