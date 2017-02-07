Понижение температуры ожидается уже с 22:00 понедельника и до 10:00 вторника. В связи с этим есть вероятность роста числа ДТП, а также случаев обморожения среди населения.

МЧС рекомендует по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице, а также надевать теплую одежду и обувь. Водителям же советуют отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим.

В Подмосковье столбики термометров в Подмосковье в ночь с 6 на 7 февраля опустятся до 30 градусов ниже нуля. Жителям региона, в особенности, маленьким детям, рекомендуют не выходить на улицу этой ночью, а также утром 7 февраля, чтобы избежать риска переохлаждения и обморожения.

Кроме того, синоптики предупреждают об аномально высоком атмосферном давлении 7 февраля – 769 миллиметров ртутного столба. Значение станет вторым самым высоким для этого дня за последние 130 лет. Рекорд был зафиксирован в 2012 году, тогда на станции ВДНХ барометр показал 773,7 миллиметров ртутного столба.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов