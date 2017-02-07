Услуга предоставляется пользователям в сетях всех операторов связи без доступа к интернету и установки мобильных приложений.

Чтобы использовать этот метод оплаты, пользователю необходимо набрать номер *390*1*2*1*сумма_пополнения# и нажать кнопку "Вызов", ввести сумму пополнения (не менее 100 рублей) и выбрать способ пополнения "2. Банковская карта". После этого придет SMS со ссылкой на платежную форму банка. Далее нужно нажать на ссылку в SMS для совершения платежа и привязки карты. В браузере телефона откроется платежная форма банка, в которой необходимо ввести данные карты и нажать кнопку "Оплатить".

После этого деньги с банковской карты будут перечислены на лицевой счет транспондера. Система запомнит карту и при последующем платеже предложит выбрать ее из списка. Затем пользователю нужно подтвердить согласие на списание денег, отправив цифру "1", и выбрать карту.

В компании отметили, что банк при таких переводах взимает комиссию от суммы пополнения счета в размере 3,9 процента.

К туристическому сезону 2017 года "Автодор" планирует внедрить единый транспондер на платных дорогах. Сейчас использовать одно устройство можно только на М4 и на участке М11 с 258 по 334 километр в обход вышнего Волочка.

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