Будем здоровы

Комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию лженаукой наравне с магией и уринотерапией. Об этом сообщается в меморандуме, опубликованном на официальном сайте комиссии.



«Комиссия заявляет, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований. <...> Комиссия подтверждает, что принципы гомеопатии и теоретические объяснения механизмов её предполагаемого действия противоречат известным химическим, физическим и биологическим законам, а убедительные экспериментальные подтверждения её эффективности отсутствуют. Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», — говорится в меморандуме.



Комиссия РАН рекомендует Минздраву вывести гомеопатические препараты из употребления в государственных лечебных учреждениях и не включать гомеопатию в стандарты оказания медпомощи и протоколы лечения.

В инструкции к препаратам следует включать сведения об отсутствии доказанной клинической эффективности, а для препаратов, которые фактически не содержат действующих веществ, — указывать только вспомогательные компоненты (вода, лактоза), отметили академики.



Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатические препараты совместно с лекарственными и перейти к их продаже за отдельным прилавком.



Также комиссия РАН рекомендует медикам информировать пациентов о лженаучности гомеопатии, избегать сотрудничества с распространяющими ее организациями, а также отказаться "от неэтичной практики назначения гомеопатических препаратов для достижения эффекта плацебо".



Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже поддержала меморандум Российской академии наук.



«Мы полностью поддерживаем решение Российской академии наук. Считаем его правильным, выверенным, давно ожидаемым», — заявил начальник управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы ФАС Тимофей Нижегородцев.



Нижегородцев отметил, что рекомендации РАН будут рассмотрены управлением антимонопольной службы по рекламе.

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