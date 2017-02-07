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Происшествия
Зверское избмение на Малой Филевской
Местные жители обнаружили во дворе жилого дома 58-летнего мужчину."
Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у него множественные травмы головы. По пути в больницу он скончался.
По данным следствия, обнаружили мужчину 5 февраля на улице Малая Филевская. СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Ранее сообщалось, что владельца частной клиники до смерти избили несколько молодых людей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, от полученных повреждений он умер.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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