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Происшествия

Зверское избмение на Малой Филевской

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Зверское избмение на Малой Филевской

M24.ru 07 февраля 2017г., 07:19

Местные жители обнаружили во дворе жилого дома 58-летнего мужчину.

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Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали у него множественные травмы головы. По пути в больницу он скончался.

По данным следствия, обнаружили мужчину 5 февраля на улице Малая Филевская. СК возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что владельца частной клиники до смерти избили несколько молодых людей. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, от полученных повреждений он умер.

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Москва-Инфо

   