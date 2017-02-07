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Культура

Самым выгодным в прокате признан фильм «Экипаж»

Фото: twitter.com/SaleyPolina

Самым выгодным в прокате признан фильм «Экипаж»

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 07 февраля 2017г., 07:22

Он получил приз «Блокбастер»

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К числу фильмов, которые дали хороший доход в зарубежном прокате отнесли «Он – дракон».

Фильм «Экипаж» режиссера Николая Лебедева признали самым кассовым отечественным фильмом 2016 года. XIX церемония вручения профессиональной премии «Блокбастер», организуемой журналом «Кинобизнес сегодня», прошла в Москве.

Сборы фильма «Экипаж» превысили 1,5 миллиарда рублей.

Самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате стала картина  «Он – дракон». Фильм собрал в прокате более девяти миллионов долларов. При этом от отечественных зрителей картина получила всего 110 млн рублей.

Чемпионом проката России и СНГ стал мультфильм «Зверополис», собравший 2,3 млрд рублей, он же был отмечен премией за лучший дубляж.

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