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Культура
Самым выгодным в прокате признан фильм «Экипаж»
Он получил приз «Блокбастер»"
К числу фильмов, которые дали хороший доход в зарубежном прокате отнесли «Он – дракон».
Фильм «Экипаж» режиссера Николая Лебедева признали самым кассовым отечественным фильмом 2016 года. XIX церемония вручения профессиональной премии «Блокбастер», организуемой журналом «Кинобизнес сегодня», прошла в Москве.
Сборы фильма «Экипаж» превысили 1,5 миллиарда рублей.
Самым кассовым российским фильмом в зарубежном прокате стала картина «Он – дракон». Фильм собрал в прокате более девяти миллионов долларов. При этом от отечественных зрителей картина получила всего 110 млн рублей.
Чемпионом проката России и СНГ стал мультфильм «Зверополис», собравший 2,3 млрд рублей, он же был отмечен премией за лучший дубляж.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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