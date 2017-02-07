Об этом говорится в «Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017—2019 годы», подготовленных Минфином РФ.

«В предстоящем периоде одним из ключевых рисков для российской экономики по-прежнему будет являться динамика нефтяных цен. С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах 40-60 долларов США за баррель», — сообщается в документе.

По данным Минфина, существенным риском остается сохранение геополитической напряженности. «Угроза эскалации этой напряженности негативно влияет на деловую и потребительскую активность», — говорится в документе.

Другим фактором, негативно влияющим на уровень спроса на национальном долговом рынке, стало решение о «заморозке» до 2019 года формирования гражданами России накопительной части пенсии, которая, по сути, является «естественным источником „длинных“ денег, наличие которых относится к числу важнейших предпосылок для стабильности рынка долгового капитала в любой стране», поясняется в тексте.

В Минфине признали, что предстоящий трехлетний период несет в себе значительную макроэкономическую неопределенность и существенные риски для национальной экономики. «Их материализация может привести как к недополучению федеральным бюджетом доходов и ограничению числа источников финансирования дефицита федерального бюджета, так и к появлению инициатив, направленных на увеличение государственных расходов», — добавили в министерстве.

К внешним условиям, которые будут оказывать значительное влияние на развитие национальной экономики в 2017—2019 годах, отнесены медленное восстановление мирового экономического роста, слабый внешний спрос и «подавленность» традиционных для России сырьевых рынков. Среди внутренних условий — недостаточная диверсификация экономики, сложная демографическая ситуация, низкий — по отношению к ВВП — уровень, а также качество инвестиций, существенные масштабы структурного дефицита федерального бюджета при большой доле бюджетных расходов в ВВП.

Заметим, что сегодня, в 13:30 мск, стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь эталонной марки Brent опустилась на 0,19% до $56,7 за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,06% до $53,86 за баррель.

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