Документ опубликован на сайте министерства.

По итогам 2017 года госдолг вырастет до 12,68 триллиона рублей. В 2018 год он увеличится до 13,77 триллиона. В 2019 году государственные заимствования достигнут 15,13 триллиона рублей.

К 2019 году российский госдолг вырастет более чем в два раза по сравнению с 2013 годом, когда российские заимствования составляли 7,54 триллиона рублей.

Тем не менее к началу 2017 года общий объем долговой нагрузки по-прежнему находился в безопасных пределах – менее 15 процентов ВВП, что по мировым стандартам является умеренным значением, отмечает Минфин.

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