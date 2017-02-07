Здесь интересно

Российские писатели поделились своими главными открытиями среди книжных новинок и любимыми классическими произведениями – теми, которые всегда приятно перечитать.

Выбор Елизаветы Александровой-Зориной

Читаем о приматах и вспоминаем несправедливо забытого в России Макса Фриша

Макс Фриш "Назову себя Гантенбайн" (1964)

Один из самых значительных романов ХХ века, написанный швейцарским писателем и драматургом, несправедливо забытым в современной России (сегодня книги Фриша можно купить на развалах по 30 рублей). Роман-притча, роман-путешествие по вымышленным жизням и выдуманным событиям, литературная мозаика, собранная из многовариантных историй, которые нередко начинаются с "А что, если…". А что, если бы я узнал о скорой смерти? А что, если бы жена изменяла мне? А что, если бы я был слепым? Или только притворялся им всю жизнь?

Франс де Вааль "Истоки морали.

В поисках человеческого у приматов" (2014)

Автор – голландский приматолог и этолог. На протяжении многих лет де Вааль изучал поведение шимпанзе и бонобо и теперь с помощью результатов этих наблюдений доказывает, что мораль – вовсе не сугубо человеческое свойство, как мы всегда высокомерно считали. Истоки морали следует искать у животных. Примеры филантропии и бескорыстной взаимопомощи среди приматов и других зверей, которые пересказывает де Вааль, к сожалению, среди нашего собственного биологического вида встречаются все реже и реже.

Иван Зорин "Вечность мига.

Роман двухсот авторов" (2016)

Необычный по форме роман, составленный из фрагментов несуществующих книг вымышленных авторов. Здесь и короткие рассказы, и притчи, и анекдоты, и эпитафии. От "найденных" глиняных табличек до современных постмодернистских романов, от записей монастырских книг до газетных вырезок. Зорин стилизует свои литературные мистификации под китайскую литературу, английскую прозу, французские опыты театра абсурда, советские военные романы, тексты древнегреческих авторов. Имена писателей и название книг – отдельный ребус, отгадывание которого под силу только истинным литературным ценителям.

ЧТО ЧИТАТЬ У ЕЛИЗАВЕТЫ АЛЕКСАНДРОВОЙ-ЗОРИНОЙ?

Сборник рассказов "Три семерки" (2016) – третья книга молодой писательницы, которую любят сравнивать с Гоголем. Герои ее рассказов, как и у главного русского мистика ХIX века, – маленькие люди. Они ничем не примечательны, живут, как все, придавленные к земле обязательствами и долгами, без радостей и стремлений. Их жизнь – сплошной бег по кругу, движения доведены до автоматизма, а эмоции и чувства давно атрофированы за ненадобностью. Для них любое яркое событие может стать роковым. Неважно, с чем оно связано, – заблудился ли человек в лесу или стал свидетелем убийства.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов