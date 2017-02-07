Оно собирает физические и речевые данные, впоследствии анализируя их.

В Массачусетском технологическом университете (MIT) создали приложение для распознавания эмоций в разговоре. Об этом сообщает The Verge.

Приложение собирает физические и речевые данные для анализа общего тона говорящего в реальном времени. С его помощью можно выяснить, какая часть разговора содержала положительные эмоции, а какая — отрицательные. Приложение отслеживает эмоциональные изменения с интервалом в пять секунд.

Участникам в ходе исследования предложили надеть смарт-браслет Samsung Simband с установленным приложением и рассказать историю. Приложение отслеживало физиологические изменения у участников эксперимента — это повышение температуры кожи, частота сердечных сокращений, движения руками вокруг и суетливость. Разработчики утверждают, что установить эмоции человека в разговоре при помощи приложения можно с точностью до 83%.

1 февраля компания Google потребовала отдать ей права на домен ɢoogle.com, который зарегистрировал россиянин Виталий Попов. Google утверждает, что с адреса, который отличается от оригинального только одной буквой, происходит рассылка спама (в оригинальном названии первая буква доменного имени – заглавная, а в адресе от Попова — строчная).

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