В Совете Федерации поддержали предложение Мосгордумы запретить в России продажу алкогольных энергетических напитков.

«Я думаю, что законодатели поддержат это предложение, поскольку уже ряд регионов приняли соответствующие законы», — сказал первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

По его словам, алкогольные энергетические напитки представляют опасность для здоровья и как спиртные напитки, и как коктейли, содержащие специальные вещества.

Продажа слабоалкогольных энергетиков в Москве и Московской области запрещена с 1 мая 2015 года.



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