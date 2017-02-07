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Политика
Мосгордума готовит запрет на продажу алкоэнергетиков
В Совфеде предложили запретить в России продажу алкоэнергетиков"
В Совете Федерации поддержали предложение Мосгордумы запретить в России продажу алкогольных энергетических напитков.
«Я думаю, что законодатели поддержат это предложение, поскольку уже ряд регионов приняли соответствующие законы», — сказал первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
По его словам, алкогольные энергетические напитки представляют опасность для здоровья и как спиртные напитки, и как коктейли, содержащие специальные вещества.
Продажа слабоалкогольных энергетиков в Москве и Московской
области запрещена с 1 мая 2015 года.
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