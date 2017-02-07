По информации издания, на это поручение президента ссылалось Минкомсвязи в дискуссии на официальном портале правовой информации. Однако позже все комментарии министерства со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала.

Операторы связи оценивали затраты, которые необходимы для реализации «пакета Яровой» в триллионы рублей: оценка варьировалась от 10 до 2 трлн руб в зависимости от того, какой объем данных и на кокой срок придется хранить операторам.

«Ведомости» также ознакомились с письмом замминистра экономразвития Николая Подгузова в правительство, в котором он предлагает компенсировать операторам расходы из фонда универсальных услуг связи.

Два источника рассказали изданию, что заседание правительства, для которого было подготовлено это письмо, должно состояться «на этой неделе».

Однако средств фонда универсальных услуг связи не хватит, поскольку все операторы отчисляют в него 1,2% выручки и в 2016 году в фонд собрал 14,8 млрд руб.

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