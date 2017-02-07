Завершен прием заявок на участие в новом фестивале цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны” - “Московская масленица”, сообщают организаторы. За право поучаствовать в городском празднике, который стартует 17 февраля, борются более 330 компаний и индивидуальных предпринимателей.

“Всего на участие в фестивале была подана 331 заявка от предпринимателей и физических лиц. Из них 271 заявка поступила от представителей сферы торговли, 53 заявки от кафе и ресторанов, и 7 заявок от организаций, которые предложили форматы культурно-образовательной программы фестиваля”, - сообщили в оргкомитете фестиваля.

Подать онлайн-заявку на участие в “Московской масленице” мог любой желающий. Для этого необходимо было заполнить анкету на сайте ГБУ “Московские ярмарки”. Все принятые анкеты будут рассмотрены на заседании экспертного совета, который состоится 10 февраля 2017 года. По итогам будет сформирован список тех, кто будет участвовать в предстоящем фестивале.

Фестиваль “Московская Масленица” пройдет с 17 по 26 февраля в рамках цикла городских уличных мероприятий “Московские сезоны”. На 13 площадках в центре столицы посетителей ждут народные гулянья, спортивные забавы, исторические реконструкции, выступления уличных театров, увлекательные мастер-классы, и, конечно же, очень много блинов.



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